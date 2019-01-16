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Справочный курс гривни вырос на 16,72 коп. до 28,0042 грн
12:30 16.01.2019 |
Национальный банк повысил спправочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 16,72 коп. до 28,0042 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 14,77 коп. до 28,1714 UAH/USD.
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