Остатки средств на корсчетах банков 16.01.19

|Дата
|сумма, млн грн
|11 января
|51617.1
|14 января
|54168.2
|15 января
|57219.3
|16 января
|60450.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 16 января – 28,166809 грн/$1.
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
11:30 16.01.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|11 января
|51617.1
|14 января
|54168.2
|15 января
|57219.3
|16 января
|60450.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 16 января – 28,166809 грн/$1.
|
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