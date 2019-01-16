14 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $59,1 млн до $174,4 млн

В понедельник, 14 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 59,1 млн долларов по сравнению с 11 января до 174,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 90,3 млн долларов по сравнению с 11 января до 190,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 20 коп. в понедельник опустился на 4 коп. до 28,02 UAH/USD.