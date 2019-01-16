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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 15.01.19
09:12 16.01.2019 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|10.01
|17.2512
|16.2611
|11.01
|17.4047
|-
|-
|-
|-
|-
|14.01
|17.1283
|16.1773
|15.01
|17.0654
|17.1747
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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