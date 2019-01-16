Золото дорожает 16 января на неопределенности вокруг Brexit

Золото дорожает в среду утром на фоне увеличения спроса на более надежные активы в свете неопределенности вокруг Brexit, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.25 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,45 доллара, или на 0,11%, до 1289,85 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,02% - до 15,62 доллара за унцию.

Поддержку спросу на золото в качестве более надежного актива в среду оказывает геополитическая неопределенность. Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй соглашение по Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432.

"Спрос на надежные активы довольно сильный на фоне увеличения риска выхода Великобритании из ЕС без соглашения", - сказал агентству Рейтер сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу Цзясюань (Benjamin Lu Jiaxuan). Эксперт добавил, что росту спроса на драгметалл способствуют также признаки ослабления роста экономики Китая и США и ожидания замедления темпов повышения базовой ставки в США.