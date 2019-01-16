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В декабре население купило валюты на $110,1 млн больше, чем продало
21:09 15.01.2019 |
В декабре население купило наличной валюты на 110,1 млн долларов больше, чем продало.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
На наличном валютном рынке чистая покупка валюты населением превысила продажу.
В декабре население продало 831,7 млн и купило 941,8 млн долларов.
По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.
Таким образом по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году население продало наличной валюты на 2,138 млрд долларов больше, чем купило.
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