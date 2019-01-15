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Доллар США растет к евро и иене, несмотря на слабые статданные
Курс доллара США умеренно поднимается в паре к евро и иене, несмотря на худшие, чем ожидалось, статданные по американской экономике.
Евро торгуется к 16:09 EET в районе $1,1442 против $1,1469 на закрытие прошлой сессии.
Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе 123,98 иены по сравнению со 124,04 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 108,36 иены против 108,16 иены в понедельник.
Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,12%.
Как стало известно во вторник, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе упал до 3,9 пункта против 11,5 пункта в декабре. Значение показателя стало минимальным с мая 2017 года. Экономисты в среднем ожидали снижения показателя до 10 пунктов.
Цены производителей в США в декабре опустились на 0,2% к ноябрю и выросли на 2,5% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали снижение первого показателя на 0,1% и подъем второго на 2,5%.
Тем временем участники рынка ждут итогов голосования по проекту выхода Великобритании из ЕС (Brexit) в британском парламенте, назначенного на вторник. Многие эксперты полагают, что парламентарии могут отказаться одобрить план премьер-министра Терезы Мэй, что может привести к переносу даты Brexit или к выходу страны из ЕС без соответствующего соглашения.
Фунт стерлингов торгуется около $1,2847 против $1,2864 днем ранее и 1,1231 евро за фунт по сравнению с 1,1216 в понедельник.
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