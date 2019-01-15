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Справочный курс гривни снижен на 14,77 коп. до 28,1714 грн
12:39 15.01.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 14,77 коп. до 28,1714 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочный курс гривни на 14,31 коп. до 28,0237 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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