Финансовые новости
- |
- 15.01.19
- |
- 12:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ продал 14 января банкам депозитные сертификаты на 11 574 млн гривен
10:55 15.01.2019 |
Национальный банк в понедельник, 14 января, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 11 574 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 45 банкам на сумму 11 574 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 11 января продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 50 524 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В 2018 году Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 898,928 млрд гривен, что на 8,7% больше, чем за 2017 год.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Украина завершит разработку собственного ПЗРК
ТОП-НОВОСТИ
|Валютчики успокоились 11 января и не качали курс доллара на межбанке
|Кому поставит подножку генерал Смешко
|Искушение Медведчуком. Когда Лукашенко станет VIP-агитатором Бойко
|Сценарий МВФ: как Украина пообещала измениться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривни снижен на 14,77 коп. до 28,1714 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.01.19
|Активы ФГВФЛ в декабре сократились на 2% до 14,3 млрд гривен
|Биржи АТР закрылись 15 января ростом на заявлениях властей Китая
|Остатки средств на корсчетах банков на 15.01.19
|Курсы валют по карточным операциям на 15.01.19
Это интересно
|Bosch заплатит $131 млн для урегулирования претензий в США по «дизельному скандалу»
|Google не обязан гарантировать удаление ссылок из поисковой выдачи за пределами ЕС - суд ЕС
|Кибершпионы научились обходиться без фишинга
|IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер
|Представлен Redmi Note 7 - первый смартфон самостоятельного бренда Redmi и первая модель Xiaomi с 48-мегапиксельной камерой
|Неубиваемый смартфон Blackview BV5500 с защитой IP69K и емким аккумулятором стоит $90
|Intel работает с Facebook над созданием ИИ-чипа, который выйдет в этом году