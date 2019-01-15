11 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $10,9 млн до $233,5 млн

В пятницу, 11 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 10,9 млн долларов по сравнению с 10 января до 233,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 13,2 млн долларов по сравнению с 10 января до 280,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 11 коп. в пятницу опустился на 20 коп. до 28,06 UAH/USD.



