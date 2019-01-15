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Золото колеблется 15 января в цене на неоднозначном внешнем фоне
08:29 15.01.2019 |
Золото во вторник утром торгуется без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Поддерживают стоимость металла ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, при этом рост фондовых индексов Азии сдерживает рост котировок.
По состоянию на 08.15 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,7 доллара, или на 0,05% - до 1290,5 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель рос. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,17% - до 15,713 доллара за унцию.
ФРС в опубликованном на прошлой неделе протоколе декабрьского заседания признала растущие риски для дальнейшего повышения базовой ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл позже на заседании Экономического клуба в Вашингтоне отметил, что ФРС следует быть более терпеливой и гибкой в своей кредитно-денежной политике.
Рынок воспринял эти заявления как сигнал смягчения монетарной политики американского регулятора, что благоприятно влияет на котировки золота.
Вместе с этим во вторник фондовые индексы Азии растут на 0,7-1,6%. Увеличение спроса на акции негативно сказывается на стоимости более безопасных активов, к которым традиционно относится золото.
"Мы будем наблюдать сопротивление рынка, пока не появится какой-то катализатор, который дал бы поддержку безопасным активам. Рынки бездействуют и ждут информации по темам, которые для них важны", - приводит агентство Рейтер комментарий рыночного аналитика IG Кайла Родда (Kyle Rodda).
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