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Доллар дешевеет 15 января на ожиданиях замедления роста ставки ФРС
08:11 15.01.2019 |
Доллар во вторник утром слабо дешевеет на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет осторожно подходить к повышению ставки в 2019 году из-за замедления роста глобальной экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 EET курс евро к доллару рос до 1,1480 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1474 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 108,72 иены за доллар со 108,16 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 95,57 пункта.
"Наблюдается заметное снижение интереса инвесторов к доллару из-за ожиданий, связанных с ФРС", - сказал агентству Рейтер валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сыун (Sim Moh Siong). В течение следующих 6-12 месяцев доллар будет демонстрировать тенденцию к снижению, прогнозирует эксперт.
ФРС в опубликованном на прошлой неделе протоколе декабрьского заседания признала растущие риски для дальнейшего повышения базовой ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл позже на заседании Экономического клуба в Вашингтоне отметил, что ФРС следует быть более терпеливой и гибкой в своей кредитно-денежной политике.
Ожидания некоторого смягчения монетарной политики ФРС традиционно оказывают давление на курс доллара. Следующее заседание Федрезерва состоится 29-30 января.
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