Евро дешевеет в паре с долларом 14 января из-за слабых статданных по еврозоне, иена дорожает

Долларовый индекс стабилен на торгах в понедельник, евро дешевеет на фоне слабых статданных по экономике еврозоны, иена укрепляется благодаря росту спроса на валюты "тихой гавани".

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,1%.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1463 по сравнению с $1,1469 на закрытие предыдущей сессии.

Давление на евро в понедельник оказали данные о более значительном, чем ожидалось, сокращении объема промпроизводства в еврозоне в ноябре прошлого года.

Согласно данным Статистического управления Евросоюза, промпроизводство снизилось в позапрошлом месяце на 3,3% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Падение промпроизводства в еврозоне относительно октября составило 1,7% и стало самым значительным почти за три года.

Эксперты отмечают, что слабые перспективы экономики еврозоны удерживают курс евро ниже уровня в $1,15, несмотря на тенденцию к ослаблению доллара относительно большинства основных мировых валют.

Неблагоприятные статданные из Китая, обнародованные в понедельник, усилили опасения трейдеров в отношении перспектив мировой экономики в целом, что спровоцировало рост спроса на активы, считающиеся наиболее надежными, включая иену.

Объем китайского экспорта в юанях в декабре увеличился лишь на 0,2% в годовом выражении, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экономисты в среднем ожидали повышения на 6,6%. Объем импорта упал на 3,1% при ожидавшемся рынком росте на 12%.

Курс доллара относительно иены опустился в ходе торгов до 108,10 иены по сравнению со 108,48 иены по итогам предыдущей сессии. Пара евро/иена подешевела до 123,92 иены против 124,42 иены.

Фунт стерлингов слабо укрепляется относительно доллара в ожидании голосования в британском парламенте по законопроекту о выходе страны из Евросоюза, намеченного на 15 января.

Курс фунта к доллару составляет $1,2849 по сравнению с $1,2844 на закрытие рынка в пятницу.