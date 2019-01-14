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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.01.19
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 14 января 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 04.01
|751796.76
|348099.56
|371196.02
|20163.00
|5946.49
|6391.69
|на 08.01
|752866.89
|348099.56
|372009.89
|20369.62
|5989.56
|6398.26
|на 09.01
|754491.05
|348099.56
|373418.52
|20469.59
|6060.46
|6442.92
|на 10.01
|752403.94
|346943.42
|373138.19
|19651.03
|6032.71
|6638.60
|На 11.01
|753296.73
|346943.42
|374032.62
|19730.22
|6051.73
|6538.75
|На 14.01
|752713.27
|346943.42
|373460.09
|19738.20
|6034.91
|6536.65
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 14 января – 28,153842 грн/$.<!--EndFragment-->
По материалам:
Интерфакс-Украина
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