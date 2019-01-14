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Справочный курс гривни вырос на 14,31 коп. до 28,0237 грн
12:33 14.01.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 14,31 коп. до 28,0237 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочный курс гривни на 10,84 коп. до 28,1668 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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