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Курсы валют по карточным операциям на 14.01.19
11:35 14.01.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 14 января 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.7500
|28.1690
|31.5500
|32.3625
|3.9500
|4.2000
|ОТП Банк
|27.9000
|28.1500
|32.1400
|32.4600
|Укрсоцбанк
|28.0000
|28.2000
|32.1000
|32.5000
|Ощадбанк
|27.7500
|28.3000
|31.2000
|32.7500
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.8000
|28.1000
|31.7500
|32.2500
|Укрэксимбанк
|27.8000
|28.3000
|31.7300
|32.9000
|Райффайзен Банк Аваль
|27.7008
|28.2500
|31.9489
|32.5000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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