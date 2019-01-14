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11 января НБУ выдал банкам рефинансирование 2,5 млрд гривен
10:42 14.01.2019 |
В пятницу, 11 января, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2,5 млрд гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 2,5 млрд гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку.
Как сообщали Українськi Новини, 10 января Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 3 млрд гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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