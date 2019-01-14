10 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $56,1 млн до $244,4 млн

В четверг, 10 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 56,1 млн долларов по сравнению с 9 января до 244,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 56,5 млн долларов по сравнению с 9 января до 294,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после повышения в среду на 12 коп. в четверг вырос на 11 коп. до 28,26 UAH/USD.