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10 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $56,1 млн до $244,4 млн
10:30 14.01.2019 |
В четверг, 10 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 56,1 млн долларов по сравнению с 9 января до 244,4 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 56,5 млн долларов по сравнению с 9 января до 294,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.
Курс доллара на межбанке после повышения в среду на 12 коп. в четверг вырос на 11 коп. до 28,26 UAH/USD.
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