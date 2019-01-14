Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в декабре сократилась на 4,1% до 61,6 млрд гривен

Объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в декабре сократился на 4,1% с 64,233 млрд гривен до 61,599 млрд гривен по состоянию на 1 января 2019 года.

Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.

В 2018 году объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 10,3% с 68,652 млрд гривен.

14 декабря по результатам тендера НБУ принял решение о предоставлении рефинансирования для Укргазбанка в размере 3 млрд гривен.

Рефинансирование предоставлено на 77 дней под залог пула активов под 20% годовых.

Национальный банк в январе-ноябре текущего года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,5 млрд гривен.

Из них от реализации активов по "голландской модели" НБУ получил 618,3 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 8,2% с 74,8 млрд гривен.