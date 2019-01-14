Чистые международные резервы НБУ в декабре выросли на 23,3% до $9,6 млрд

Чистые международные резервы НБУ в декабре выросли на 23,3% с 7,822 млрд долларов до 9,644 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

В 2018 году чистые резервы выросли на 44,6% с 6,672 млрд долларов.

Официальные резервные активы НБУ в декабре выросли на 17,6% с 17,712 млрд долларов до 20,820 млрд долларов.

В 2018 году они выросли на 10,7% с 18,808 млрд долларов.

При этом валовые резервные обязательства в декабре выросли на 13% с 9,890 млрд долларов до 11,176 млрд, в 2018 году - сократились на 7,9%.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 чистые резервы НБУ увеличились на 57,9% с 4,224 млрд долларов.

В 2017 году международные резервы выросли на 21% до 18,808 млрд долларов.

В июне чистые международные резервы выросли на 0,3% до 7,006 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.