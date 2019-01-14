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Иена дорожает к доллару 14 января на фоне биржевой волатильности после слабой статистики из КНР
08:14 14.01.2019 |
Иена дорожает к доллару в понедельник утром на фоне роста спроса на безрисковые активы, вызванного снижением фондовых рынков Азии на негативной статистике из КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.01 EET курс доллара к иене снижался до 108,12 иены со 108,54 иены за доллар на прошлом закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1477 доллара с 1,1467 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 95,59 пункта.
Инвесторы обеспокоены неожиданно слабой статистикой из Китая. Согласно официальным данным, экспорт КНР в декабре упал на 4,4% в годовом исчислении, - это самое существенное снижение за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Эксперты при этом прогнозировали рост экспорта в декабре на 3%, а импорта - на 5%.
На этом фоне биржевые индексы Азии падают почти на 1,4%.
Иена традиционно считается безопасным активом, поэтому спрос на нее поднимается в случае роста глобальных рисков и биржевой волатильности.
"Мы ожидаем, что оба показателя (экспорт и импорт Китая - ред.) останутся слабыми в ближайшие кварталы", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Capital Economics. Они объясняют негативные результаты декабря торговыми противоречиями Китая и США, а также опасениями замедления внутреннего спроса.
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