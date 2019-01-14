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Золото растет в цене из-за удешевления доллара на сигналах от ФРС США
07:45 14.01.2019 |
Цена золота в понедельник утром растет на фоне снижения курса доллара, вызванного сигналами Федеральной резервной системы (ФРС) США о смягчении монетарной политики, следует из данных торгов.
По состоянию на 6.46 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,35 доллара, или 0,1% - до 1290,75 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась при этом на 0,31% - до 15,6 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 95,59 пункта.
Как отмечает старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), слабость доллара после сигналов от ФРС способствует росту цен на золото. "Рынок чувствует, что позиция ФРС изменилась и стала более умеренной. В результате мы наблюдаем ослабление доллара несколько сессий подряд", - сказал эксперт агентству Рейтер.
ФРС в опубликованном на прошлой неделе протоколе декабрьского заседания признала растущие риски для дальнейшего повышения базовой ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл позже на заседании Экономического клуба в Вашингтоне отметил, что ФРС следует быть более терпеливой и гибкой в своей кредитно-денежной политике.
Ожидания смягчения денежной политики ФРС традиционно оказывают давление на курс доллара, что позитивно отражается на стоимости золота. Дешевый доллар делает покупку драгметалла более привлекательной для держателей других валют.
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