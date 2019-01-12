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Нацбанк прогнозирует, что в этом году заробитчане пришлют в Украину больше денег
Национальный банк не ожидает значительного роста количества трудовых мигрантов из Украины в 2019 году, но прогнозирует в этом году небольшой рост поступлений от трудовых мигрантов.
Об этом сообщил журналистам директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.
«Ожидаем, что уже не будет значительного роста количества трудовых мигрантов - количество людей, работающих за рубежом, будет приблизительно на уровне 2018 года», - сказал он.
При этом Николайчук отметил, что Нацбанк прогнозирует небольшой рост объемов поступлений от трудовых мигрантов в 2019 году.
«Это, скорее, связано с тем, что экономики стран, где работают украинские заробитчане, будут расти и, соответственно, будут расти их доходы», - пояснил он.
Как сообщал УНИАН, трудовые мигранты за январь-июль 2018 года перечислили в Украину 6,3 млрд долл. Данные за весь 2018 год пока не обнародованы.
В 2017 году объем частных денежных переводов в Украину составил 9,3 млрд долл., что на 24% выше показателя за 2016 год.
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