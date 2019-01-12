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Нацбанк не планирует разрешать расчеты в долларах и евро внутри страны
22:24 11.01.2019 |
Национальный банк в рамках планируемой масштабной либерализации валютного рынка Украины не планирует разрешать расчеты в иностранной валюте внутри страны.
Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.
«Расчеты на территории Украины происходят исключительно в национальной валюте, потому мы не видим необходимости менять этот принцип, - сказал Чурий. - Мы понимаем, что часть расчетов неофициально происходит в иностранной валюте, но считаем, что если и далее продолжить политику макростабилизации и снижения инфляции, мы вернем доверие к национальной валюте. Оно уже постепенно возвращается».
Справка УНИАН. Принятый Верховной Радой Закон Украины «О валюте и валютных операциях» вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие с 7 февраля 2019 года.
По информации НБУ, введение закона в действие предполагает отмену или ослабление более 20 ограничительных мер на валютном рынке Украины, включая увеличение вдвое срока расчетов по экспортно-импортным контрактам, отмену валютного контроля за операциями до 150 тыс. грн.
Кроме того, с введением закона в действие будет разрешено свободное использование счетов юридических лиц за рубежом, заключение валютных форвардов для хеджирования операций и операции по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины.
Также будут отменены индивидуальные лицензии на валютные операции, но при этом разрешена оnline-покупка валюты физическими лицами, а лимит на валютные переводы за рубеж без открытия счетов для физлиц будет увеличен до 150 тыс. грн.
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