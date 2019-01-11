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Депозитные ставки для физлиц на 11.01.19
22:01 11.01.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 11 января 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|10.01.19
|11.01.19
|10.01.19
|11.01.19
|10.01.19
|11.01.19
|3 месяца
|14.97
|14.97
|2.30
|2.30
|1.32
|1.32
|6 месяцев
|15.74
|15.74
|3.08
|3.08
|1.75
|1.75
|9 месяцев
|15.82
|15.82
|3.33
|3.33
|2.11
|2.11
|12 месяцев
|16.11
|16.11
|3.76
|3.76
|2.45
|2.45
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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