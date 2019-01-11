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Справочный курс гривни вырос на 10,84 коп. до 28,1668 грн
12:27 11.01.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 10,84 коп. до 28,1668 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 15,59 коп. до 28,2752 UAH/USD.
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