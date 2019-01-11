SEC считает криптовалюты приоритетной задачей

Комитет по инспекциям и проверке соответствия (OCIE) Комиссии по ценным бумагам и биржам США включил криптовалюты в число 6 приоритетных задач на 2019 год.

Каждый год подразделение SEC выделяет 6 областей, которые представляют повышенный риск для «целостности рынков капитала США», говорится в отчете. В дополнение к цифровым активам, агентство также изучает борьбу с отмыванием денег, кибербезопасность и некоторые области FINRA.

«Эти приоритеты не единственные вопросы, которые OCIE рассматривает в своих исследованиях, предостережениях о рисках и в работе с инвесторами и представителями отрасли», - говорится в отчете, который вышел незадолго до Рождества.

Агентство заявило, что рост рынка цифровых активов и участников рынка вызывает ряд опасений:

«Учитывая значительный рост и риски, существующие на этом рынке, OCIE будет продолжать следить за предложением и продажей, торговлей и управлением цифровыми активами, а также за продуктами, представляющих собой ценные бумаги, также продолжится проверка соответствию нормативным требованиям», - отметили в агентстве.



