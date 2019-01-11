Китай вводит правила для блокчейн-платформ

Китайские блокчейн-платформы будут обязаны подвергать цензуре размещаемый у себя контент, предоставлять властням доступ к хранящимся данным и проводить процедуры KYC для своих пользователей.

По сообщению Reuter, ссылающего на заявление представителей Управления Киберпространства Китая (CAC), новые правила вступят в силу уже в следующем месяце этого нового года и будут способствовать здоровому и упорядоченному развитию отрасли. Блокчейн стартапы, нарушающие правила, могут быть подвергнуты штрафам или судебному преследованию, добавил CAC в своем заявлении.

Несмотря на жесткие меры, Пекин заявляет, что поощряет исследования, продолжая изучать технологию блокчейна и новые способы обработки и хранения данных. В отличии от множества других стран, имяя хоть и жёсткую но собственную политику в отношении криптовалют.

К том же в декабре сообщалось, что Народный банк Китая разрабатывает прототип, где виртуальная валюта будет представлять собой централизованный цифровой актив, который способен превзойти биткоин.

Созданная заместителем управляющего PBoC Чжоу Сяочуанем с намерением «защитить» Китай от биткоина, контроль которого невозможен, предполагается что альтернативная цифровая валюта от PBoC позволит правительству проводить более жесткий контроль над жизнью граждан.

Нынешний заместитель управляющего Банка Фань Ифэй объявил, что контролируемая криптовалюта поможет снизить риски, связанные с отмыванием денег и другими преступлениями.



