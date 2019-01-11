9 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $5,1 млн до $188,3 млн

В среду, 9 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 5,1 млн долларов по сравнению с 8 января до 188,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 33,7 млн долларов по сравнению с 8 января до 237,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 24 коп. в среду повысился на 12 коп. до 28,15 UAH/USD.