Золото дорожает 11 января на фоне ослабления доллара после комментариев главы ФРС

Цена на золото в пятницу утром поднимается на фоне удешевления доллара после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.26 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,05 доллара, или на 0,47% - до 1293,45 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,57% - до 15,732 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 95,34 пункта. Снижение курса доллара позитивно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

"Более слабый доллар и более "голубиный" Федрезерв - это два наиболее привлекательных фактора для золота", - цитирует агентство Рейтер главу отдела торговли по Азиатско-Тихоокеанскому региону OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Ослабление доллара связано с заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые вызвали опасения возможной приостановки повышения ставок. Пауэлл на заседании Экономического клуба в Вашингтоне повторил заявление, сделанное в прошлую пятницу, о том, что ФРС может быть более терпеливой в отношении повышения ставки.

Позднее в ходе торгов министерство труда США сообщит данные по инфляции в стране за декабрь. Аналитики ожидают ее замедления до 1,9% в годовом выражении с 2,2% в предыдущем месяце. В месячном выражении эксперты ожидают дефляцию в 0,1% против нулевой динамики в ноябре.