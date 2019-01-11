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Золото дорожает 11 января на фоне ослабления доллара после комментариев главы ФРС
07:52 11.01.2019 |
Цена на золото в пятницу утром поднимается на фоне удешевления доллара после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.26 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,05 доллара, или на 0,47% - до 1293,45 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,57% - до 15,732 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 95,34 пункта. Снижение курса доллара позитивно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
"Более слабый доллар и более "голубиный" Федрезерв - это два наиболее привлекательных фактора для золота", - цитирует агентство Рейтер главу отдела торговли по Азиатско-Тихоокеанскому региону OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Ослабление доллара связано с заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые вызвали опасения возможной приостановки повышения ставок. Пауэлл на заседании Экономического клуба в Вашингтоне повторил заявление, сделанное в прошлую пятницу, о том, что ФРС может быть более терпеливой в отношении повышения ставки.
Позднее в ходе торгов министерство труда США сообщит данные по инфляции в стране за декабрь. Аналитики ожидают ее замедления до 1,9% в годовом выражении с 2,2% в предыдущем месяце. В месячном выражении эксперты ожидают дефляцию в 0,1% против нулевой динамики в ноябре.
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