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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

9 января НБУ выдал банкам рефинансирование 1 850 млн гривен

12:43 10.01.2019 |

Финансы

 

В среду, 9 января, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 850 млн гривен.

Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.

Из них: overnight - 1 850 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 800 млн гривен.

За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
По материалам: Українські Новини
 

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