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Курсы валют по карточным операциям на 10.01.19
11:19 10.01.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 10 января 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.8500
|28.3286
|31.7500
|32.5733
|3.9500
|4.2200
|ОТП Банк
|28.0500
|28.2500
|32.1600
|32.4200
|Укрсоцбанк
|28.0500
|28.2500
|31.9500
|32.4500
|Ощадбанк
|27.8500
|28.3000
|31.0000
|32.4000
|2.6000
|4.2200
|Креди Агриколь Банк
|27.8000
|28.2000
|31.7000
|32.3500
|Укрэксимбанк
|27.6000
|28.2500
|30.6300
|32.6500
|Райффайзен Банк Аваль
|27.6243
|28.2000
|31.3480
|32.3000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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