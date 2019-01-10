8 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $114,1 млн до $183,2 млн

Во вторник, 8 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 114,1 млн долларов по сравнению с 4 января до 183,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 174,4 млн долларов по сравнению с 4 января до 203,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после повышения в пятницу на 30 коп. во вторник вырос на 24 коп. до 28,03 UAH/USD.