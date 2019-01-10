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Остатки средств на корсчетах банков на 10.01.19
10:37 10.01.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|8 января
|38793.1
|9 января
|34922.7
|10 января
|30303.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 10 января - 28,122133 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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