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Доллар дешевеет 9 января к мировым валютам на заявлениях ФРС США
08:10 10.01.2019 |
Курс доллара в четверг утром снижается по отношению к большинству мировых валют после того, как ФРС США в протоколе декабрьского заседания обозначила, что темпы повышения базовой ставки находятся под вопросом из-за растущих рисков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.12 EET курс евро к доллару рос до 1,1556 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,154 доллара. Курс доллара к иене снижался до 107,94 иены за доллар со 108,15 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 95,12 пункта.
ФРС США по итогам последнего заседания 18-19 декабря 2018 года ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых, что стало четвертым повышением в прошлом году. В то же время в протоколе прошедшего заседания, опубликованного в среду вечером, регулятор признал, что масштабы и сроки ужесточения монетарной политики "стали менее ясными" из-за волатильности фондовых рынков и растущей политической и экономической неопределенности. Ужесточение монетарной политики традиционно оказывает поддержку курсу национальной валюты, поэтому доллар оказался под давлением после заявления ФРС.
"ФРС признала рыночные опасения. Рынки явно восприняли заявление ФРС как смягчение позиции регулятора", - сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).
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