Только пять центробанков продвинулись в создании национальной цифровой валюты

Исследования возможности создания государственных цифровых валют ведут около 70% центральных банков в мире, однако к практической реализации проектов приступили только единицы из них. Об этом говорится в отчете Банка международных расчетов (БМР).

Специалисты БМР проанализировали подходы по созданию розничных и межбанковских цифровых валют у 63 ведущих центробанков.

«По сравнению с 2017 годом число банков приступивших к экспериментальной работе с цифровыми валютами увеличилось на 15%. Тем не менее большинство проектов являются аналитическими и не свидетельствуют о наличии у банков конкретных планов по выпуску таких активов. Только пяти банкам удалось создать пригодные для эксплуатации пилотные проекты», - говорится в отчете.

Согласно исследованию БМР, наиболее продвинулись в этом вопросе Швеция и Уругвай. Так, ЦБ Швеции работает над проектом предоплаченной, отслеживаемой и не приносящей процентов электронной кроны с начала 2017 года.

Проект Уругвая по созданию электронного песо на блокчейне успешно завершен в апреле 2018 года. В настоящее время банк оценивает перспективы дальнейшей работы в этом направлении.

«Мотивы для выпуска государственных цифровых валют в значительной степени своеобразны, например, снижение объема фиата в обращении. На данном этапе большинство центробанков не уверены, что выгода от запуска таких активов перевесит затраты. Кроме того, зачастую желание применить новые технологии сталкивается с отсутствием современной инфраструктуры для их имплементации. Подобные тенденции, вероятно, сохранятся в ближайшем будущем», - резюмировали в БМР.