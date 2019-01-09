Финансовые новости
- |
- 09.01.19
- |
- 20:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ продал 8 января банкам депозитные сертификаты на 23 017 млн гривен
13:07 09.01.2019 |
Национальный банк во вторник, 8 января, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 23 017 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 62 банкам на сумму 23 017 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 4 января продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 41 609 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-ноябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 630,132 млрд гривен, что на 21,1% больше чем за январь-ноябрь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Штабные заготовки Порошенко. Ющенко, Керченский прорыв-2 и конец Путина
|Справятся ли украинские «Русланы» с перевозками для НАТО
|Адвокаты экс-главы штаба Трампа случайно рассекретили подробности о его связях с Россией
|Курс доллара на межбанке 8 января резко рванул вверх
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц на 09.01.19
|В декабре средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21136 грн
|В декабре 2018 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 26320 грн. за 1 кв. м
|Доллар слабо снижается к евро 9 января, стабилен к иене
|Только пять центробанков продвинулись в создании национальной цифровой валюты
|НБУ продал 8 января банкам депозитные сертификаты на 23 017 млн гривен
Это интересно
|Dell проектирует ноутбук с двумя полноценными дисплеями
|McKinsey: хайп вокруг технологии блокчейн по-прежнему чрезмерно велик
|BMW украсила новую «восьмерку» кусочками метеорита
|20 самых посещаемых городов мира в 2018 году
|Vuzix начала продажи смарт-очков Blade по цене $999
|Названы самые прочные, самые хрупкие и самые ремонтопригодные смартфоны 2018 года
|ГФС упростила процедуру продажи, растаможенных авто