НБУ утвердил механизм предотвращения накопления валютных дисбалансов в финансовом секторе

Национальный банк Украины (НБУ) обновил требования к резервированию банками привлеченных в иностранной валюте средств с целью предотвращения накопления системных рисков в финансовом секторе, связанных с притоком капитала в Украину.

Как говорится в сообщении НБУ на веб-сайте, центробанк утвердил Положение о порядке резервирования средств в иностранной валюте (банковских металлах) по привлеченным банком вкладам (депозитам), кредитам (займам) от нерезидентов. "Нормы этого документа имеют превентивный характер и будут применяться только в случае накопления валютных дисбалансов в финансовом секторе и принятия Национальным банком соответствующего дополнительного решения об установлении конкретных требований к резервированию", - говорится в сообщении.

НБУ, как и раньше, будет иметь право устанавливать требования к резервированию банками средств в иностранной валюте, полученных банком по договору о привлечении вклада (депозита), кредита (займа) от нерезидента и подлежащих возврату в срок до 183 календарных дней включительно. При этом, согласно документу, эти требования распространяются и на аналогичные операции с банковскими металлами.

Утвержденное Положение также упрощает процедуру подачи банком информации о суммах средств, резервируемых по соответствующим операциям по привлечению иностранной валюты или банковских металлов. В частности, вместо соответствующей справки, которую ранее банки предоставляли в бумажной форме, отныне осуществлен переход на обмен статистической информацией в электронном виде.

Как отмечается в сообщении, применяя норму обязательного резервирования по краткосрочным внешним заимствованиям, НБУ сможет предотвращать накопление валютных дисбалансов и разворачивание системных рисков вследствие интенсификации банками краткосрочных привлечений в иностранной валюте (банковских металлах) по депозитам и кредитам от нерезидентов.

Применение нормы обязательного резервирования по краткосрочным внешним заимствованиям до настоящего времени регулировалось Правилами резервирования средств по привлеченным уполномоченным банком депозитам и кредитам в иностранной валюте от нерезидентов, утвержденных постановлением НБУ от 18 июня 2008 года № 171, которые прекращают действие в связи с утратой силы декрета Кабинета министров от 19 февраля 1993 года № 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля".

Новое Положение о порядке резервирования средств в иностранной валюте (банковских металлах) по привлеченным банком вкладам (депозитам), кредитам (займам) от нерезидентов утверждено постановлением НБУ № 12 от 3 января 2019 года и вступает в силу с 7 февраля 2019 года.