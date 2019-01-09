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Справочный курс гривни опустился на 9,56 коп. до 28,1193 грн
12:27 09.01.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 9,56 коп. до 28,1193 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривни на 32,74 коп. до 28,0237 UAH/USD.
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