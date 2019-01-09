4 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $138,2 млн до $297,3 млн

В пятницу, 4 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 138,2 млн долларов по сравнению с 3 января до 297,3 млн долларов.





Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 198 млн долларов по сравнению с 3 января до 378,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 23 коп. в пятницу вырос на 30 коп. до 27,79 UAH/USD.