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Положительное сальдо интервенций НБУ в декабре на межбанке составило $339 млн
09:58 09.01.2019 |
Положительное сальдо интервенций Национального банка на межбанке в декабре составило 338,5 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
В частности, Национальный банк купил 519,0 млн долларов, из которых 135,4 млн долларов - путем валютных интервенций по выбору лучшей цены и 383,6 млн долларов - по единому курсу.
В то же время Национальный банк продал 180,5 млн долларов, в том числе: 60,0 млн долларов по выбору лучшей цены и 120,5 млн долларов - по единому курсу.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов.
Таким образом чистая покупка НБУ валюты на межбанке составила 1 371,97 млн долларов.
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