Доллар слабо снижается к евро 9 января, стабилен к иене

Курс доллара США снижается к большинству мировых валют в среду, сохраняя стабильность только к иене, которая также дешевеет на снижении спроса на защитные активы.

Евро торгуется к 16:02 EET в районе $1,1467 против $1,1441 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится к указанному времени в районе 124,67 иены по сравнению со 124,42 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 108,72 иены против 108,75 иены во вторник.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2740 против $1,2717 днем ранее и 1,1110 евро по сравнению с 1,1115 во вторник.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,18%.

Как указывают эксперты, доллар и иена дешевеют благодаря оптимизму по поводу торговых переговоров США с Китаем, который повысил спрос на более рисковые активы вроде акций.

По словам источников агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп хочет скорейшего заключения торгового соглашения с Китаем с целью обеспечить восстановление американских финансовых рынков. При этом накануне Д.Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем идут хорошо.

Переговоры американских и китайских чиновников в Пекине были продлены на среду, что усилило оптимизм, связанный с твитами американского президента. После завершения работы делегаций в среду американская сторона положительно отозвалась об итогах переговоров.

Также инвесторы ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду и выступлений руководителей Федрезерва, включая глав ФРБ Атланты и Чикаго.