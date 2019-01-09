В декабре международные резервы увеличились на 17,5% до $20,8 млрд, в 2018 - на 10,6%

В декабре международные резервы увеличились на 17,5% до 20,82 млрд долларов по сравнению с ноябрем, а в 2018 году резервы увеличились на 10,6%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

По итогам 2018 международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили 20,8 млрд долларов (в эквиваленте), по предварительным данным.

Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (19,2 млрд долларов в эквиваленте, согласно инфляционному отчету за октябрь-2018), но и достиг пятилетнего максимума - последний раз такой уровень резервов был зафиксирован еще в октябре 2013 года.

Увеличить международные резервы удалось прежде всего благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупки Национальным банком избытка валюты на межбанке.

Так, в течение большей части года предложение валюты на межбанковском рынке преобладало над спросом на нее.

В частности, в первой половине года высокий уровень предложения обеспечивали благоприятная внешняя ценовая конъюнктура для товаров украинского экспорта и оживление интереса международных инвесторов к развивающимся рынкам.

Во втором полугодии избыток валюты на межбанковском рынке формировался, прежде всего, благодаря поступлению выручки от экспорта рекордного урожая зерновых и другой аграрной продукции.

Кроме того, на предложении валюты со стороны банков сказывалась чистая продажа валюты населением.

В результате Национальный банк получил возможность осуществить чистую покупку валюты на сумму 1,4 млрд долларов без влияния на курс гривни.

В свою очередь поступления от Международного валютного фонда, Европейского союза и Всемирного банка в поддержку макрофинансовой стабильности и реформ в Украине составляли 2,4 млрд долларов.

Кроме того, в прошлом году правительство привлекло на внешних и внутренних рынках 6,1 млрд долларов.

В то же время в течение года средства из резервов направлялись преимущественно на платежи правительства и Национального банка по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте.

Их общая сумма составила 8,1 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году международные резервы выросли на 21% до 18,8 млрд долларов.