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McKinsey: хайп вокруг технологии блокчейн по-прежнему чрезмерно велик
13:51 08.01.2019 |
Представители консалтинговой компании McKinsey отмечают, что в течение 2017-2018 годов блокчейн-индустрия привлекла огромные инвестиции со стороны крупных корпораций, венчурных фирм и частных лиц. Несмотря на это, прогресс в индустрии незначителен.
В частности, по данным CoinSchedule, в течение 2018 года только посредством ICO было привлечено в индустрию $21,4 млрд. По словам аналитиков McKinsey, достигнутый прогресс не оправдывает объем вложений в блокчейн-сферу:
«В итоге несмотря на миллиарды долларов инвестиций и примерно столько же заголовков в СМИ, доказательств практически значимых и масштабируемых вариантов использования блокчейна ничтожно мало»
В консалтинговой фирме утверждают, что технология блокчейн все еще на самых ранних этапах развития. Кроме того, сама по себе она является относительно сложной, дорогой, нестабильной и, при этом, нерегулируемой. Более того, пока что новой отрасли не удается выйти из этой первоначальной стадии развития, чтобы перейти к росту, зрелости и массовому принятию.
На графике ниже синим цветом отмечена точка на кривой, где в настоящее время находится технология:
По мнению представителей McKinsey, к настоящему времени уже создано достаточно много прототипов блокчейн-решений. Однако пока что всем им далеко до массового принятия и внедрения в промышленных масштабах. В целом перспективы индустрии, отмечают в компании, кажутся неопределенными.
Помимо прочего, уверены в McKinsey, относительно сложные для реализации решения на базе блокчейна нужны далеко не во всех сферах.
«Бритва Оккама - это такой методологический принцип, который означает, что лучшим, как правило, является простейшее решение. Исходя из этого, юзкейсы с платежами на блокчейне могут оказаться неоправданными»
Тем не менее, уверены в McKinsey, есть отрасли, в которых блокчейн мог бы неплохо себя зарекомендовать. Взять на вооружение технологию могут компании, ориентированные на инновации.
«Примерами могут послужить такие сферы, как страхование, цепи поставок, рынки капитала, где распределенные реестры могут решать проблемы неэффективности, мошенничества и способствовать повышению прозрачности процессов»
Сам факт внедрения блокчейна, уверены исследователи, - всегда позитивный сигнал для их акционеров, который намекает, что компания привержена инновациям.
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