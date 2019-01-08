Когда в Украине снизятся ставки по кредитам

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ.

Кредиты бесспорно важны для стимулирования экономического роста. При этом чем выше ставка по коммерческим или потребительским кредитам, тем ниже на них спрос - меньше экономических агентов могут себе позволить кредиты (доходы домохозяйств или норма прибыли компаний не позволяют). Меня часто спрашивают, когда же на фоне реформ в банковском секторе можно ждать снижения процентных ставок по кредитам в Украине.

Ответ я бы суммировал в следующей позиции, акцентировав внимание на 5 важных факторах, влияющих на уровень ставок.

Уровень инфляции в стране

Причин у инфляции много. Есть факторы, которые влияют на спрос на товар (например, появляется дефицит товара, за которым "гоняется" больше денег - в таких случаях имеет смысл поднимать цены для получения дополнительной прибыли). В других случаях на рост цен влияет предложение (например, растут зарплаты, которые тянут за собой вверх себестоимость и ведут к росту цен). Колебания национальной валюты (например, девальвация) также влияют на стоимость импортных товаров, потребляемых в стране.

В целом при предсказуемой инфляции производитель получает дополнительную выгоду (в виде роста выручки), при этом не заморачиваясь улучшением своей продукции (конечно, если это не галопирующая инфляция, чреватая высоким уровнем неопределенности и системными перекосами в экономике). Но для людей, которые имеют наличные средства на руках, инфляция съедает покупательную способность денег. Рациональные и финансово грамотные домохозяйства хотят этого избежать. Они кладут деньги на депозиты в банки и требуют ставку по вкладам, которая бы перекрывала ожидаемую инфляцию. Для банков эта растущая ставка потом трансформируется в стоимость кредитов (ресурсная составляющая цены кредита).

Итак, чем выше инфляция, тем выше (с одной стороны) стоимость кредитов для компаний. С другой стороны, компании получают "непредвиденную" прибыль, связанную с ростом цен. Так что высокая ставка по кредиту при высокой инфляции - это чисто "оптика". Если кредитная ставка 10%, а инфляция 100%, то компания, которая берет кредит под такие высокие ставки остается в относительной прибыли.

На что следует смотреть при инвестиционных решениях: это на реальную ставку, то есть вычитать из номинальной ставки по кредиту (где-то 20-22% сегодня) уровень ожидаемой инфляции (ниже 10% на 2019 год), и получим реальную ставку на уровне 10-12%. Это все еще высокая ставка, но уже не так критичная. В 70-80 году ХХ века в США были как раз такие реальные ставки по кредитам.

Монетарная политика НБУ

Следует признать, что высокая инфляция - зло для экономики, это налог на всех. Конечно, надо снижать инфляцию (именно этим и занимается НБУ). Правильная монетарная политика НБУ должна приводить к снижению ставок и убирать оптически высокие ставки по кредитам. В последние пару лет НБУ значительно улучшил свою коммуникационную политику, все больше и больше раскрывая экспертам логику использования своих инструментов и предоставлял качественную аналитику.

В двух словах, НБУ несколько лет старался сделать учетную ставку весомым инструментом монетарной политики и хорошо в этом преуспел - сегодня корреляция между учетной ставкой и ставками по депозитам и кредитам очень высокая (с учетом временных лагов трансмиссионных механизмов). По мандату, прописанному в Законе "О НБУ" снижение уровня инфляции - первоочередная задача для Центробанка. Повышая с конца 2017 года учетную ставку, НБУ реагирует на увеличивающиеся инфляционные риски. Более высокая учетная ставка реализует политику "дорогих денег" - НБУ абсорбирует с рынка излишнюю ликвидность банков, не давая этой ликвидности перетекать на валютный рынок (чтобы не влиять на инфляцию через курс гривни) или быть потраченной правительством через рост госдолга (и влиять на инфляцию со стороны спроса).

При снижении инфляционных рисков (ожидается в 2019-2020) НБУ будет постепенно снижать учетную ставку, реализуя политику "дешевых денег". Вслед за снижением учетной ставки пойдут вниз и ставки по депозитам (ресурсы для банков) и кредиты. Но опять-таки этого будет недостаточно для более быстрого снижения стоимости кредитов. Что же еще нужно?

Величина кредитного риска

В большинстве европейских стран этот показатель находится на уровне 0,3-0,6-1,2%, т.е. в среднем ожидаемые потери при кредитовании где-то не превышают 1%. У нас кредитный риск очень высокий - на уровне 5-7% (в среднем по банкам), хотя есть банки, где показатель лучше. То есть исторические данные показывают, что риск в украинской банковской системе в 5-10 раз выше, чем в Европе. Это очень сильно определяет не только уровень ставок, но и в целом склонность банков к кредитованию.

Из-за исторического опыта невозврата кредитов клиентами и несовершенства законодательства о защите кредиторов, в том числе проблем в судах, налогового законодательства, банки вынуждены массово формировать резервы под свои кредиты, а потом или продавать такие кредиты на рынке с дисконтом, или списывать их на потери. Как результат, в кредитной ставке банки заранее закладывают риск невозврата (рисковая составляющая цены кредита). При этом этот фактор не столько определяет ваш собственный кредитный риск, сколько в среднем указывает на рискованность кредитования.

Будет меняться судебная практика, улучшится статистика невозвратов, и эта составляющая кредитной ставки будет снижаться. Будет rule of law, как в США, будет и стоимость кредитного риска в 1%. Ка результат, ставка по кредиту снизится ещё на 4-6%. Над этим трудится НБУ. Но больше усилий надо показать парламенту, Кабмину и судебной ветке власти по принятию и адаптации лучших законодательных практик по защите прав кредиторов. При этом надо понимать, что, возможно, потребуются годы банковской практики до того, как банки поверят в законодательные "покращення".

Альтернативные объективы инвестиций

Если банки не стремятся кредитовать, как они зарабатывают прибыль? Собранные ресурсы многие банки вкладывают в альтернативные объекты инвестиции - в первую очередь в депозитные сертификаты НБУ (краткосрочные активы) или государственные ценные бумаги, выпускаемые Минфином.

Ставки по депозитным сертификатам НБУ являются отражением монетарной политики: рост учетной ставки тянет за собой ставки по ДС, делая их привлекательным инструментом инвестирования. Зачем кредитовать, если можно получать хорошую доходность на инвестиции, при нулевом риске, нулевых обязательствах по резервированию и высокой ликвидности инструмента?

Доходность по государственным бумагам (ОВГЗ) также зависит во многом от монетарной политики НБУ, но на нее также влияет фискальная и бюджетная политика, тое есть то, насколько срочно и насколько много денег надо Минфину для финансирования всех бюджетных затрат. Так как Украина живет при дефицитном бюджете (то есть государство всегда тратит больше, чем зарабатывает), то Минфин всегда будет голоден до новых заимствований. Но при этом Минфин все же ищет ресурсы на более долгий срок, при этом будучи вынужденным предлагать ставки выше ставок НБУ, так как многие инвесторы и банки все же считают риск правительства как контрагента (депозитные сертификаты НБУ считаются безрисковыми) и имеют лимиты на инвестирование в такие инструменты.

Если будет улучшаться фискальная и бюджетная политика (снижаться дефицит) и монетарная политика будет эффективной (будет снижаться инфляция, а за ней - учетная ставка), ставки по депозитным сертификатам и ОВГЗ будут идти вниз, снижая привлекательность инвестиций в эти альтернативные инструменты, и повышая предложение кредитования со стороны банков. Рост предложения новых кредитов на фоне снижающейся инфляции и более дешевых ресурсов (при адекватной защите прав кредиторов) будет вести к снижению кредитных ставок.

Конкуренция на банковском рынке

Еще одним важным фактором, влияющим на уровень ставок, является конкуренция - чем выше конкуренция, тем ниже ставки по кредитам при прочих равных условиях (маржинальная составляющая цены кредита).

Какие факторы конкуренции сейчас? Реально у нас есть 10-15-20 сильных банков (владеют 90%+ рынка), которые борются за клиентов в разных нишах (в каждом сегменте реально работает 5-6 банков, что очень мало для конкуренции). У этих банков есть капитал, розничная сеть, стратегия, бизнес модель, хорошее руководство, качество обслуживания.

Но есть 60+ банков с небольшим капиталом, маленькой сетью, отсутствием понимания, зачем они работают на рынке. Как не странно для усиления конкуренции нужна консолидация этих банков - Украине нужно не менее 40 сильных банков. Это означает 10-15 банков в каждом регионе/сегменте. Тогда и будет снижается ожидаемый уровень прибыли банков с сегодняшних 7-9% до 3-5%. А это приведет к снижению ставок по кредитам еще процента на 4%. НБУ не очень активно занимается стимулированием консолидации, но думаю, что банки сами скоро придут к этой мысли. Как минимум скоро они все равно должны повышать уровень капитала.

Вместо вывода

Суммируя сказанное: в цене кредита есть три важные внутренние составляющие (ресурсная, рисковая, маржинальная), также на нее влияет доходность альтернативных активов и уровень конкуренции. Лично я вижу следующий вариант движения ставок по кредиту с сегодняшних 20-22% вниз:

- эффективная монетарная политика приведет к снижению инфляции; снижающаяся учетная ставка поведет к снижению доходности альтернативных объектов инвестирования. Как результат, депозитные и кредитные ставки пойдут вниз. Потенциальный эффект: приблизительно - 5% (ожидается к 2020 году);

- решение вопросов проблемных кредитов и защиты кредиторов приведет к снижению ставки ещё процентов на 5. Временной лаг зависит от изменения склонности банков к кредитованию и веры в улучшение судебной и налоговой системы. Может занять несколько лет;

- увеличение конкуренции в каждом из сегментов банковского кредитования будет также способствовать снижению ставки процента на 4; думаю, к 2020-2021;

- в итоге при планируемом уровне инфляции в 5% реальные ставки (за вычетом ожидаемой инфляции) по кредитам будут на уровне 3-4%. Для хороших клиентов, которые планируют кредит возвращать. Это не так много. Только до этого еще надо дожить.