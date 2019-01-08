3 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $176,4 млн до $159,1 млн

В четверг, 3 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 176,4 млн долларов по сравнению с 28 декабря до 159,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 194,8 млн долларов по сравнению с 28 декабря до 180,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 3,1% до 12,513 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу, 28 декабря, на 23 коп. в среду, 3 января, опустился на 23 коп. до 27,49 UAH/USD.