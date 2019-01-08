Золото дешевеет 8 января на фоне переговоров США и КНР, коррекционного укрепления доллара

Цена на золото во вторник утром снижается, переговоры США и Китая по торговым вопросам подкрепляют склонность инвесторов к риску, дополнительное давление на котировки золота оказывает укрепление доллара после длительного его ослабления, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.47 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,15 доллара, или на 0,48% - до 1283,75 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 1,07% - до 15,588 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 95,88 пункта. Укрепление доллара негативно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. Американская валюта коррекционно дорожает после длительного удешевления.

В понедельник в Пекине официально стартовали двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Предпринятые шаги к разрешению торгового конфликта между странами снижают опасения рынков, что приводит к росту склонности инвесторов к риску.

Золото традиционно считается более безопасным активом, спрос на который растет на фоне роста глобальных рисков и волатильности. Соответственно, ослабление рисков оказывает давление на стоимость металла.