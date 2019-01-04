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Справочный курс гривни упал на 18,34 коп. до 27,6963 грн
12:31 04.01.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 18,34 коп. до 27,6963 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривны на 16,69 коп. до 27,5129 UAH/USD.
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