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Остатки средств на корсчетах банков на 04.01.19
11:06 04.01.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|2 января
|35647.7
|3 января
|35647.7
|4 января
|47792.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 4 января – 27,511682 грн/$.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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