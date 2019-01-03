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Объем частных денежных переводов в Украину в 3-м квартале вырос на 11% до $2,7 млрд
14:55 03.01.2019 |
Объем частных денежных переводов в Украину в июле-сентябре 2018 года вырос на 10,99% до 2,737 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.
При этом лидером по переводам в Украину является Польша.
Переводы из Польши выросли за отчетный период на 3,98% до 914 млн долларов.
Россия на втором месте - объем переводов из РФ снизился на 19,87% и составил 238 млн долларов против 297 млн долларов за аналогичный период 2017 года.
Тройку лидеров замыкает США - их объем вырос на 27,68% до 226 млн долларов.
Из стран ЕС в Украину поступило 1,791 млрд долларов, из стран СНГ - 274 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и осуществил дооценку объема частных денежных переводов в Украину за 2015-2017 годы.
Пересмотр связан с появлением новых данных за последние три года.
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